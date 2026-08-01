Меси е готов да се завърне в игра за Интер Маями

Почивката на аржентинската мегазвезда Лионел Меси след края на Световното първенство приключва днес, след като той и сънародникът му Родриго де Пол попаднаха в групата на клубния си тим Интер Маями за мача от първенството на Мейджър Лийг Сокър срещу гостуващия Кълъмбъс Крю.

Меси и Де Пол се включиха в петъчната тренировка на Интер Маями за първи път след подновяването на първенството на Северна Америка, но все още няма яснота дали ще започнат като титуляри, или ще влязат през второто полувреме на мача. „Меси пристигна преди малко, така че все още не сме имали възможност да поговорим за това както трябва. Но сме щастливи, че той и Де Пол се върнаха и отново са с нас“, заяви пред репортери треньорът Гилермо Ойос.

Нападателят не успя да помогне на Аржентина да спечели още една световна титла на Мондиал 2026, след като тимът загуби финалната среща от Испания с 0:1 след продължения. Но Интер Маями така или иначе и без Меси се намира в страхотна форма, като тази нощ ще преследва седмата си поредна победа – серия, която започна на 9 май. Тимът от Флорида, носител на Купата „Съпортърс Шийлд“ за 2024 година, ще се опита да вземе тази награда и сега, след като изостава само на 2 точки от Нешвил. Призът се дава на този отбор, който завърши на върха в редовния сезон на МЛС.

Наскоро подписалият договор бразилски полузащитник Каземиро ще изиграе първия си мач у дома, след като направи дебюта си при успеха с 1:0 над Монреал навън преди седмица. Уругвайският ветеран Луис Суарес продължава страхотната си серия, отбелязвайки решаващия гол в Монреал и има три гола в два мача след паузата за Световното първенство, както и общо шест в последните три двубоя на тима.

От друга страна, Кълъмбъс Крю не се намират в най-доброто си състояние, още повече се подготвят да продадат крилото си Макс Арфстън за 7,5 милиона долара плюс бонуси на Мидълзбро от Чемпиъншип. В състава обаче е Дието Роси, който е голмайстор на тима с 6 попадения.

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Снимки: Gettyimages