Вече е въпрос на часове! Феран Торес е в Париж за медицинските прегледи

Крилото на Испания и Барселона Феран Торес, както и белгийското крило на Аякс Мика Годс в момента са в Париж, където преминават медицински прегледи преди трансфера си в Пари Сен Жермен, предава в профила си в социалната мрежа Х авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо.

🔴🔵👋🏼 Ferran Torres and Mika Godts are BOTH in Paris right now, ready for medical at Paris Saint-Germain.



Both here we go, confirmed. 💥 pic.twitter.com/w9kN0cywgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Според източника, и двата трансфера са потвърдени и договорени.

Барселона и ПСЖ са се споразумели за Торес

По-рано беше съобщено, че Торес ще премине от Барселона в Пари Сен Жермен за 50 млн евро, а Годс за 55 млн евро.

ПСЖ уреди и другата си офанзивна трансферна цел

Миналият сезон 21-годишният белгийски крило изигра 44 мача за Аякс във всички турнири, блесвайки със 17 гола и 15 асистенции. 27-годишният испански нападател отбеляза 21 гола и направи 3 асистенции в 49 мача за Барселона.

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