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Барселона и ПСЖ са се споразумяли за Торес

  • 14 авг 2026 | 04:28
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Барселона и ПСЖ са се споразумяли за Торес

Ръководството на Барселона е приело офертата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен за нападателя Феран Торес, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Испанският национал, който това лято вкара победния гол във финала на световното първенство с Аржентина, ще премина при парижани срещу сумата от 50 млн евро. Още през миналата седмица той даде съгласието си за трансфер.

Договорът на бившия играч на Манчестър Сити ще бъде за пет години, а сделката се очаква да бъде финализирана в рамките на следващите 48 часа.

26-годишният Торес има още година от договора си с Барселона.

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