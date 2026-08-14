Барселона и ПСЖ са се споразумяли за Торес

Ръководството на Барселона е приело офертата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен за нападателя Феран Торес, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Испанският национал, който това лято вкара победния гол във финала на световното първенство с Аржентина, ще премина при парижани срещу сумата от 50 млн евро. Още през миналата седмица той даде съгласието си за трансфер.

🔴🔵 Ferran Torres has already authorization to travel for medical at PSG.



The transfer fee will be €50m guaranteed, as @ffpolo reported.



Ferran said yes to Paris last week, as per @MatteMoretto.



No training yesterday, today, tomorrow as clubs exchange documents in next 24h. pic.twitter.com/ahjZyYgv7b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Договорът на бившия играч на Манчестър Сити ще бъде за пет години, а сделката се очаква да бъде финализирана в рамките на следващите 48 часа.

26-годишният Торес има още година от договора си с Барселона.

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