Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Феран Торес след преминаването си в ПСЖ: Надявам се да помогна да спечелим много трофеи

Феран Торес след преминаването си в ПСЖ: Надявам се да помогна да спечелим много трофеи

  • 15 авг 2026 | 15:04
  • 672
  • 1
Феран Торес след преминаването си в ПСЖ: Надявам се да помогна да спечелим много трофеи

Нападателят на испанския национален отбор Феран Торес сподели емоциите си от присъединяването си към Пари Сен Жермен от Барселона. Договорът на 26-годишния футболист е до лятото на 2031 г. Той ще носи фланелката с номер 9.

„Много съм щастлив да започна нова глава в толкова амбициозен клуб като Пари Сен Жермен. Искам да благодаря на президента Насер Ал-Хелайфи, Луис Кампос и старши треньора Луис Енрике за възможността да се присъединя към отбор, на който се надявам да помогна да спечели колкото се може повече трофеи“, цитиран е Торес от пресслужбата на парижкия клуб.

Официално: героят на Испания ще носи екипа на ПСЖ
Официално: героят на Испания ще носи екипа на ПСЖ

Нападателят е в Барселона от лятото на 2022 г., когато пристигна на "Камп Ноу" от Манчестър Сити. Той изигра 207 мача за каталунците, в които отбеляза 65 гола и направи 23 асистенции. Нападателят отбеляза победния гол за Испания в продълженията срещу Аржентина (1:0) на финала на Световното първенство през 2026 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано и Джорджина с предбрачен договор

Кристиано и Джорджина с предбрачен договор

  • 15 авг 2026 | 10:47
  • 6480
  • 5
Атлетико Мадрид обяви привличането на Ромеро

Атлетико Мадрид обяви привличането на Ромеро

  • 15 авг 2026 | 10:36
  • 2856
  • 1
Спортинг Лисабон надделя над Витория Гимараеш в голово зрелище

Спортинг Лисабон надделя над Витория Гимараеш в голово зрелище

  • 15 авг 2026 | 10:10
  • 2082
  • 1
Суперкомпютър: Арсенал ще защити титлата си

Суперкомпютър: Арсенал ще защити титлата си

  • 15 авг 2026 | 10:03
  • 6356
  • 13
Барселона ще има нов титуляр на десния бек, бъдещето на Кунде все по-несигурно

Барселона ще има нов титуляр на десния бек, бъдещето на Кунде все по-несигурно

  • 15 авг 2026 | 09:25
  • 11016
  • 7
Ла Лига се завръща тази вечер!

Ла Лига се завръща тази вечер!

  • 15 авг 2026 | 08:01
  • 6735
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 7572
  • 10
В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
  • 23148
  • 53
Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 15384
  • 30
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 53922
  • 172
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 15105
  • 114
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 4571
  • 2