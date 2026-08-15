Феран Торес след преминаването си в ПСЖ: Надявам се да помогна да спечелим много трофеи

Нападателят на испанския национален отбор Феран Торес сподели емоциите си от присъединяването си към Пари Сен Жермен от Барселона. Договорът на 26-годишния футболист е до лятото на 2031 г. Той ще носи фланелката с номер 9.

Ferran a un message pour vous ! 🤳 pic.twitter.com/bXNNi83N02 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026

„Много съм щастлив да започна нова глава в толкова амбициозен клуб като Пари Сен Жермен. Искам да благодаря на президента Насер Ал-Хелайфи, Луис Кампос и старши треньора Луис Енрике за възможността да се присъединя към отбор, на който се надявам да помогна да спечели колкото се може повече трофеи“, цитиран е Торес от пресслужбата на парижкия клуб.

Официално: героят на Испания ще носи екипа на ПСЖ

Нападателят е в Барселона от лятото на 2022 г., когато пристигна на "Камп Ноу" от Манчестър Сити. Той изигра 207 мача за каталунците, в които отбеляза 65 гола и направи 23 асистенции. Нападателят отбеляза победния гол за Испания в продълженията срещу Аржентина (1:0) на финала на Световното първенство през 2026 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages