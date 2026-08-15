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  3. Луис Ернике: Много съм щастлив, Феран Торес е от световна класа

Луис Ернике: Много съм щастлив, Феран Торес е от световна класа

  • 15 авг 2026 | 15:11
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Луис Ернике: Много съм щастлив, Феран Торес е от световна класа

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази задоволството си от трансфера на Феран Торес, който днес официално бе представен като играч на парижани. Според специалиста испанският национал е играч от световна класа и за плановете на Енрике е било много важно клубът да намери такъв универсален футболист, който може да играе на всяка една позиция в атаката на отбора.

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“Много съм щастлив от пристигането на Феран Торес. Подобряваме отбора. Трябва да си отворен за всяка възможност, която се появи, а Феран Торес е играч от световна класа. Познаваме го много добре. Той ще се адаптира бързо към това, което искаме. Може да играе навсякъде в нападение и беше важно да намерим такъв тим играч. Продължаваме да работим с Луис Кампос, за да подсилим отбора.

В момента има много играчи, които искат да дойдат в ПСЖ. Но за нас като щаб е много трудно да намерим футболисти, които наистина се адаптират към това, което искаме. Много от тях нямат качествата на нашия игрови проект”, заяви Енрике на пресконференцията си преди предстоящия сблъсък за Суперкупата на Франция.

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Испанецът сподели и очакванията си за конкретно за утрешния двубой с Ланс:

“Утре ни предстои един от най-трудните мачове за сезона - срещу Ланс на невероятен стадион. Ще се опитаме да спечелим този много важен трофей. Знаем колко е трудно да гостуваш там. Това е специален момент от сезона и заради подготовката, която не е оптимална”.

Запитан дали ще предприеме много ротации предвид факта, че преди няколко дни отборът игра финал за Суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила, Енрике заяви: в типичния си стил: “Искате да дам предимство на съперника, като разкрия състава си? Не знам дали ще има ротации… Трябва да говоря със съпругата си, за да разбера кой ще играе”.

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Снимки: Imago

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