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Официално: героят на Испания ще носи екипа на ПСЖ

  • 15 авг 2026 | 12:36
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Пари Сен Жермен привлече Феран Торес от Барселона, обявиха официално от клуба. Героят на Испания при спечелването на световната титла през това лято е подписал петгодишен договор с френския шампион, а от “Парк де Пренс” ще платят 50 милиона евро за него. Феран Торес пък получава фланелката с номер девет. Испанското острие пристигна в Париж още вчера, за да премине медицински прегледи, след което е подписал личния си контракт. Той се превръща в третото ново попълнение на тима, след като до момента бяха привлечени Люка Дин и Манес Аклиуш. Очаква се до няколко дни официално парижани да успеят да привлекат и младия талант на Аякс Мика Годс.

Привличането на Феран Торес пък най-вероятно ще отвори пътя далеч от ПСЖ на Брадли Баркола, който е свързван с трансфер в Ливърпул и Арсенал. Френският национал загуби титулярното си място при парижани в последно време и предпочита да премине в друг отбор, в който ще играе редовно.

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