Официално: героят на Испания ще носи екипа на ПСЖ

Пари Сен Жермен привлече Феран Торес от Барселона, обявиха официално от клуба. Героят на Испания при спечелването на световната титла през това лято е подписал петгодишен договор с френския шампион, а от “Парк де Пренс” ще платят 50 милиона евро за него. Феран Торес пък получава фланелката с номер девет. Испанското острие пристигна в Париж още вчера, за да премине медицински прегледи, след което е подписал личния си контракт. Той се превръща в третото ново попълнение на тима, след като до момента бяха привлечени Люка Дин и Манес Аклиуш. Очаква се до няколко дни официално парижани да успеят да привлекат и младия талант на Аякс Мика Годс.
Привличането на Феран Торес пък най-вероятно ще отвори пътя далеч от ПСЖ на Брадли Баркола, който е свързван с трансфер в Ливърпул и Арсенал. Френският национал загуби титулярното си място при парижани в последно време и предпочита да премине в друг отбор, в който ще играе редовно.