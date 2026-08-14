Ливърпул е все по-близо до Баркола

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е все по-близо до трансфер в Ливърпул. Според журналиста Николо Скира двата клуба съвсем скоро ще стигнат до споразумение за сделка на стойност 125 милиона евро. Самият французин вече е договорил личните си условия с “червените” и ще подпише до 2032 година.

Баркола не все участие в двубоя за Суперкупата на УЕФА между ПСЖ и Астън Вила, а след мача президентът на парижани Несер Ал-Халаифи призна, че не е изключено той да напусне през това лято.

Вчера Фабрицио Романо разкри, че Ливърпул ще се опита да привлече Баркола и още едно крило, но това няма да е неговият съотборник от ПСЖ Ибрахим Мбайе, защото френският клуб е поискал общо около 200 милиона евро за двамата.

Последните информации гласят, че междувременно ПСЖ и Барселона вече са постигнали договорка за трансфера на Феран Торес, който ще премине на “Парк де Пренс” срещу 50 милиона евро. Това улеснява и трансфера на Баркола в Ливърпул.

🚨 Bradley Barcola is getting closer to joining Liverpool from PSG for €125M.



Liverpool are moving closer to completing a deal for the PSG winger.



Barcola would sign a contract with Liverpool until 2032.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/oPCMhzvilg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages