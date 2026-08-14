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Ливърпул е все по-близо до Баркола

  • 14 авг 2026 | 10:47
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Ливърпул е все по-близо до Баркола

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е все по-близо до трансфер в Ливърпул. Според журналиста Николо Скира двата клуба съвсем скоро ще стигнат до споразумение за сделка на стойност 125 милиона евро. Самият французин вече е договорил личните си условия с “червените” и ще подпише до 2032 година.

Баркола не все участие в двубоя за Суперкупата на УЕФА между ПСЖ и Астън Вила, а след мача президентът на парижани Несер Ал-Халаифи призна, че не е изключено той да напусне през това лято.

Вчера Фабрицио Романо разкри, че Ливърпул ще се опита да привлече Баркола и още едно крило, но това няма да е неговият съотборник от ПСЖ Ибрахим Мбайе, защото френският клуб е поискал общо около 200 милиона евро за двамата.

Последните информации гласят, че междувременно ПСЖ и Барселона вече са постигнали договорка за трансфера на Феран Торес, който ще премине на “Парк де Пренс” срещу 50 милиона евро. Това улеснява и трансфера на Баркола в Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages

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