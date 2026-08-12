ПСЖ и Барселона си стиснаха ръцете за Феран Торес

Пари Сен Жермен и Барселона са постигнали споразумение за трансфера на нападателя Феран Торес.

Според журналиста Санти Ауна двата клуба са договорили устно преминаването на 26-годишния футболист, който стана автор на победния гол за Испания във финала на Световното първенство срещу Аржентина.

🚨🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 |



🔐 Accord verbal trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour Ferran Torres.



💰 55M€ bonus compris.



⏳️ Dernières formalités administratives à regler avant la visite médicale puis signature.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/7FBHKs6r1t — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 11, 2026

Барселона ще получи 55 млн. евро за Торес, като в сумата са включени и бонуси. Сега предстои да бъдат уточнени последните детайли преди медицинските прегледи и подписването на договора.

Феран прекара пет сезона в Барселона. През изминалата кампания той отбеляза 16 гола в 33 мача от Ла Лига.

На "Парк де Пренс" испанският национал ще замени Гонсало Рамош, който премина в Милан. Рандал Коло Муани и Канг-Ин Лий също си тръгнаха и това намали опциите в офанзивен план пред Луис Енрике.

Барса пък вече се раздели с Роберт Левандовски и отчаяно се опитва да си осигури услугите на Хулиан Алварес, но от Атлетико Мадрид са категорични в нежеланието си да продадат аржентинския национал на пряк конкурент.

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Снимки: Gettyimages