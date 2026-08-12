Отбор от Гърция привлича бивш футболист на Левски за два милиона евро

Арис се разбра с Уотфорд за привличането на бившия футболист на Левски - Жереми Петрис, съобщава Sportal.gr. Солунският клуб продължава да подсилва състава си преди началото на новия сезон, като вече е постигнал споразумение с английския клуб за трансфера на 28-годишния защитник, който записа силни мачове за "сините". Според информацията Арис е следял Петрис от известно време, като двете страни са водили разговори и в крайна сметка са стигнали до сделка за преминаването му в тима на Михалис Григорю.

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Петрис се очаква да пристигне в Гърция утре, за да премине задължителните медицински прегледи. Ако всичко бъде наред, французинът ще подпише своя договор, след което трансферът ще бъде официално обявен от клуба, а сделката ще бъде около два милиона евро.

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Както е известно, крайният бранител бе продаден от Левски през зимата на 2024 година, когато облече екипа на Шарлероа.

Официално: Жереми Петрис е футболист на Шарлероа

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