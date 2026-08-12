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Левски отговори на обвиненията на Беласица: Никой не може да си прави пиар на гърба на най-големия клуб в България

  • 12 авг 2026 | 18:14
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Левски излезе с официална позиция, с която опроверга обвиненията, отправени от Беласица към поведението на футболистите от втория тим на “сините”. Припомняме, че в събота (8 август) дубълът на столичани победи с 5:4 “комитите”, но няколко дни по-късно петричани излязоха с остра позиция, с която обвиняват играчите на Левски, че са изпочупили съблекалнята на стадион “Цар Самул” и са оставили мръсно бельо в мивката. Сега от “синия” клуб отхвърлят тези обвинения и определят позицията на Беласица като “евтин пиар”.

Беласица скочи на дубъла на Левски, "сините" оставили мръсно бельо в мивката
Беласица скочи на дубъла на Левски, "сините" оставили мръсно бельо в мивката

Ето позицията на Левски:

На фона на огромния успех на ПФК „Левски“ и класирането за плейофния кръг в Шампионска лига след успех над „Кайрат“, няма как да пропуснем един зле скалъпен скандал, в което бе намесено името на нашия клуб. И още повече – на нашите играчи от втория отбор.

След мач с „Беласица“ в Петрич, спечелен с 5:4 от „сините“, домакините използваха възможността да си направят прекалено евтин пиар на наш гръб, обвинявайки младите ни футболисти, че са нанесли щети в съблекалнята и дори са оставили мръсно бельо в мивката.

Държим ясно да подчертаем, че това по никакъв начин не кореспондира с истината. Домакините първо дори не са се опитали да спазят официалния протокол, в който трябва в присъствието на делегата и представители на двата клуба да бъдат описани щетите. Явно осъзнавайки несъстоятелността на твърденията си те дори изтриха публикациите, които се появиха в социалните им мрежи. За щастие обаче, написаното остава…

Можеше с лекота да подминем тази провокация към нашия клуб, но няма да го направим, защото в случая е замесено не просто името на „Левски“, а и на нашите таланти, които учим не само на футбол, а и на ценности. Няма как да мълчим, когато те са обиждани и хулени по терените на Трета лига, а за капак и клеветени.

Никой не може да си прави пиар на гърба на най-големия клуб в България и ще бъдем безкомпромисни към всякакви опити за вербални или физически посегателства над наши футболисти.

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