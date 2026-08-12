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  3. В Казахстан се впечатлиха от Левски, но журналисти откроиха двама футболисти на "сините"

В Казахстан се впечатлиха от Левски, но журналисти откроиха двама футболисти на "сините"

  • 12 авг 2026 | 18:07
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Отборът на Левски мина с лекота през Кайрат, за да си спечели място в плейофите на Шампионската лига срещу АЕК. Футболистите на Хулио Веласкес надиграха и в двата мача най-добрия отбор в Казахстан, а журналисти и фенове бяха впечатлени от състава, но две имена шокираха специалистите в страната.

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Минути след мача пратениците на Sportal.bg поговориха с няколко журналисти от Казахстан, които бяха впечатлени от представянето на Левски, като пожелаха успех на тима. Те допълниха, че отборът на Хулио Веласкес има сериозен шанс да се класира за основната фаза на Шампионската лига, като специалистите направиха сравнение с успеха на Кайрат през миналия сезон, когато съставът се класира за най-престижния европейски клубен турнир.

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Двама футболисти обаче бяха акцентът за казахстанските журналисти. Те бяха изключително впечатлени от качествата на №7 и №19. Както е известно, става въпрос за Рейналдо и Мехди Мубарик. Бразилският нападател изигра поредната си силна среща за "сините", но без съмнение можем да кажем, че мароканският халф изигра най-добрия си мач от трансфера си през лятото. Toй успя да контролира темпота на игра по впечатляващ начин, не сбърка нито едно важно подаване и бе на точното място във всяка ключова битка в центъра на терена, което е от изключителна важност за позицията и ролята му в схемата на Веласкес.

Най-интересното е, че по време на официалната пресконференция след мача се стигна и до въпрос от казахстански журналист към Хулио Веласкес, който леко го шокира. Испанският специлиаст бе попитан дали след това представяне на №7 и №19 ще бъдат продадени, на което той отговори, че е невъзможно да се случи, след като тези играчи са привлечени в клуба през това лято.

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