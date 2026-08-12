Левски излезе с информация за отложения мач със Славия

От Левски също излязоха с официално становище, с което обявиха отложения мач със Славия. Двата тима трябва да се изправят един срещу друг на 15 август (събота), но “сините” се възползваха от правилото за отлагане на един мач от първенството.

Отложиха Славия - Левски

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

След класирането за плейофния кръг на Шампионската лига спортно-техническото ръководство на „Левски“ разгледа всички фактори и взе решение да се възползва от правото на клуба да отложи една среща от първенството.

Така двубоят със „Славия“, насрочен за 15 август, няма да се играе този уикенд.

Решението дава възможност на отбора да насочи пълния си фокус към европейската битка с АЕК (Атина) за класиране в основната фаза на Шампионска лига.

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