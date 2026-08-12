АЕК още не е започнал първенството, но вече е натрупал сериозна игрова практика

Левски вече знае името на последното препятствие по пътя към мечтаното участие в основната фаза на Шампионската лига. След като „сините“ отстраниха Кайрат, пред тях стои шампионът на Гърция АЕК Атина. Първият двубой е в София, а реваншът е седмица по-късно в Атина.

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На пръв поглед Левски може да види едно сериозно предимство в подготовката – гръцкото първенство все още не е започнало. Първият кръг на Super League е насрочен за 22 август, което означава, че преди първия мач с Левски, АЕК няма да има официална среща от шампионата зад гърба си.

Само че това далеч не означава липса на игрови ритъм.

Напротив – АЕК вече натрупа сериозна практика през лятото. Тимът на Марко Николич изигра седем контролни срещи, в които записа пет победи, едно равенство и една загуба. „Жълто-черните“ победиха последователно Де Граафшап, Грьонинген, Цволе, Сент Трюйден и Атина Калитея, завършиха 0:0 с Витес и загубиха единствено от Самсунспор.

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Още по-интересното е, че подготовката на АЕК не приключва с контролите.

Днес, шампионът на Гърция ще излезе в официален мач за първия трофей през сезона. АЕК се изправя срещу носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит във финала за Суперкупата на страната. Двубоят ще се играе на „Панкритио“ в Ираклион и на практика ще бъде официалното начало на новия футболен сезон в Гърция.

Финалът с ОФИ няма да е просто битка за трофей. За Николич това е възможност да изпробва състава си в конкурентна среда, да види докъде е стигнал отборът му и да даде игрови минути на футболистите, на които ще разчита срещу българския шампион.

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