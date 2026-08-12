Изкуственият интелект определи Левски за аутсайдер срещу АЕК

Изкуственият интелект изчисли шансовете на всички двойки в плейофа на Шампионската лига. Левски стигна до него, след като отстрани Кайрат в третия квалификационен кръг след две победи с по 1:0.
"Сините" са определени за аутсайдери, като вероятността да отстранят гръцкия първенец и да се класират за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир е 28%. Първият мач между двата отбора е на 18 август (вторник) от 22:00 часа на Националния стадион, а реваншът в Атина - осем дни по-късно (26 август, сряда), отново от 22:00 ч.
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК
Тимът на Хулио Веласкес вече си гарантира участие минимум в основната фаза на Лига Европа, както и близо 10 млн. евро от наградния фонд на УЕФА. По пътя си дотук Левски елиминира последователно Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google