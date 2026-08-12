Изкуственият интелект определи Левски за аутсайдер срещу АЕК

Изкуственият интелект изчисли шансовете на всички двойки в плейофа на Шампионската лига. Левски стигна до него, след като отстрани Кайрат в третия квалификационен кръг след две победи с по 1:0.

🚨 To Secure the Champions League:



🇧🇬 Levski Sofia - 28%

🇬🇷 AEK Athens - 72%



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic - 70%

🇦🇹 LASK - 30%



🇭🇷 Dinamo Zagreb - 57%

🇳🇴 Viking - 43%



🇸🇰 Slovan Bratislava - 59%

🇸🇮 Celje - 41%



🇮🇱 Hapoel Beer Sheva - 61%

🇦🇿 Sabah - 39%



🇳🇱 NEC Nijmegen - 40%

🇳🇴 Bodø/Glimt - 60%… pic.twitter.com/sZEtM2Kimm — Football Rankings (@FootRankings) August 11, 2026

"Сините" са определени за аутсайдери, като вероятността да отстранят гръцкия първенец и да се класират за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир е 28%. Първият мач между двата отбора е на 18 август (вторник) от 22:00 часа на Националния стадион, а реваншът в Атина - осем дни по-късно (26 август, сряда), отново от 22:00 ч.

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Тимът на Хулио Веласкес вече си гарантира участие минимум в основната фаза на Лига Европа, както и близо 10 млн. евро от наградния фонд на УЕФА. По пътя си дотук Левски елиминира последователно Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат.

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