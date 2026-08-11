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Серафимов: Можем да направим нещо още по-голямо

  • 11 авг 2026 | 21:00
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Никола Серафимов определи като специален подарък за рождения си ден победата на Левски с 1:0 като гост на Кайрат. Успехът в Казахстан класира „сините“ за плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

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„Няма по-голям подарък за рождения ми ден от днешния резултат. Дойдохме с идеята да се класираме за следващия етап – плейофа за Шампионската лига. Не преставаме да мечтаем. Работим всеки ден и придобиваме все повече самочувствие. Можем да направим нещо още по-голямо“, заяви Серафимов.

Той подчерта, че Левски е запазил спокойствие въпреки важността на срещата.

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„Не бих казал, че сме били притеснени. През по-голямата част от времето бяхме много спокойни и вярвахме в това, което правим. Нямахме достатъчно владение на топката, което може би е малко странно, но целта ни беше да продължим напред“, добави той.

Серафимов коментира и условията, при които се проведе двубоят:

„Времето беше еднакво и за нас, и за противника. Те са свикнали да играят в такива условия, но това нямаше чак толкова голямо влияние.“

Той не пропусна да благодари и на привържениците на Левски.

„Феновете са невероятни. Където и да играем, е нещо невероятно с фенове като тях. Те са голяма мотивация за нас да опитаме да влезем в основната фаза на Шампионската лига.“

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