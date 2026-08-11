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  3. Рейналдо: Отборът винаги е пред индивидуалните успехи

Рейналдо: Отборът винаги е пред индивидуалните успехи

  • 11 авг 2026 | 20:16
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Героят за ЛевскиРейналдо, поздрави съотборниците си след успеха с 1:0 над Кайрат като гост. "Сините" се класираха на плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

Левски: Време е химнът на Шампионската лига да огласи София! Маестро Веласкес - музика!
Левски: Време е химнът на Шампионската лига да огласи София! Маестро Веласкес - музика!

„На първо място слагам отбора и колектива, а след това индивидуалните успехи. Трябва да продължим да работим, за да става всичко по-добре. Дойдохме, за да изиграем добър мач. Знаехме за високите температури. Теренът също не беше добър. Жертвахме абсолютно всичко, за да победим. На първо място трябва да поздравя целия отбор за начина, по който търсихме преминаването в следващата фаза. Хулио Веласкес иска от всеки един да се жертва за отбора. Той е взискателен треньор. Трябва да се фокусираме към финалната фаза на Шампионска лига“.

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