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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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Официалният сайт на Лудогорец с нова визия

  • 11 авг 2026 | 15:42
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Официалният сайт на Лудогорец е с нова визия, която може да видите тук. Новата платформа обединява ангажираност на привържениците, програми за лоялност и електронна търговия в едно цялостно изживяване. Тя ще позволи на феновете да взаимодействат с клуба, да печелят награди и да пазаруват - всичко на едно място.

Създадена с убеждението, че подкрепата за футболен клуб е целогодишно преживяване, новата екосистема дава възможност на феновете да се ангажират с Лудогорец всеки ден. Това ще става не само чрез консумиране на съдържание, но и чрез активно участие в предизвикателства, викторини, прогнози и ексклузивни кампании, като същевременно получават безпроблемен достъп до официални артикули, билети, членства и партньорски оферти.

Лудогорец, Fans United и Senteca стартират нова дигитална екосистема за фенове
Лудогорец, Fans United и Senteca стартират нова дигитална екосистема за фенове

За разлика от традиционните клубни приложения, които разделят ангажираността от търговската дейност, новата екосистема интегрира всяка точка на контакт в едно единно потребителско пътуване. Всяко взаимодействие има стойност. Феновете могат да печелят награди чрез участие, да отключват ексклузивни възможности, да получават персонализирани оферти и безпроблемно да преминават от ангажираност към покупка, без да напускат платформата.

За Лудогорец това създава директна дигитална връзка с привържениците, като същевременно обединява данни за феновете, ангажираност и търговия в една единна екосистема. Вместо електронната търговия да се третира като самостоятелен онлайн магазин, тя се превръща в неразделна част от преживяването на феновете. Артикули, билети и ексклузивни продукти ще се предлагат в точния момент, въз основа на интересите, поведението и нивото на ангажираност на всеки привърженик.

Платформата съчетава опита на Fans United в ангажирането на фенове, геймификацията и програмите за лоялност с технологичните възможности на Senteca, за да предостави мащабируема екосистема, която свързва съдържание, общност и търговия. Заедно с Лудогорец, партньорите въвеждат нов модел за това как футболните клубове могат да заздравят връзките с феновете си, като същевременно създават устойчив търговски растеж.

Привържениците постепенно ще получат достъп до нарастващ набор от интерактивни изживявания, включително:

• Прогнози за мачове, викторини и анкети

• Геймифицирани предизвикателства и награди за лоялност

• Ексклузивно съдържание и преживявания зад кулисите

• Интегриран достъп до официални артикули, билети и членства

• Персонализирани промоции и препоръки за продукти

• Активиране на брандове и партньорски оферти, съобразени с индивидуалните интереси на феновете

Интегрираният търговски слой също така открива нови възможности за спонсори и търговски партньори. Кампаниите вече могат да се свързват директно с участието на феновете, което позволява на брандовете да възнаграждават ангажираността с ексклузивни продукти, отстъпки, преживявания и лимитирани оферти. Същевременно клубът ще получава измерими данни за поведението и предпочитанията за пазаруване на привържениците.

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Снимки: Startphoto

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