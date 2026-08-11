Асеновец представи новия си треньор

Джунейт Яшар е новият старши треньор на Асеновец (Асеновград). Опитният футболист влиза в тази роля и още в сряда ще изведе отбора в мач от предварителните квалификации за Купата на България. Асеновец е домакин на Калояново от 18:30 часа.

На този етап Джунейт Яшар ще бъде начело на тима, като на поста наследява Манол Георгиев, напуснал след края на миналия сезон. Джунейт се завърна в родния си Асеновец през месец октомври 2025 година, когато пое управленска роля, но на практика изпълняваше почти всякаква дейност - активен футболист, занимаваше се с подрастващи, помагаше и организационно.

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Сега вече официално ще бъде начело на мъжкия тим, след като има нужния лиценз, но продължава да изпълнява и всички други активности в Асеновец. В Асеновец очакват Общото събрание в края на следващата седмица, на което се предполага, че ще бъдат взети важни решения. А новият сезон в Областната група Пловдив стартира уикенда на 22/23 август.

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