Левски: Време е химнът на Шампионската лига да огласи София! Маестро Веласкес - музика!

Левски е само на крачка от класиране за основната фаза на Шампионската лига, след като елиминира Кайрат и ще играе плейоф другата седмица срещу АЕК. Именно от тази фаза започва и да звучи химна на най-комерсиалния футболен турнир преди началото на срещите. По този повод Левски публикуваха специален пост в социалните мрежи.

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

“Време е химнът на Шампионската лига да огласи София!

Маестро Веласкес - музика!”, написаха от клуба.

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