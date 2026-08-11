Млад играч на Спартак (Варна) очаква трансфер

Броени дни, след като Спартак (Варна) официално продаде Георг Стояновски на катарския Лусаил, "соколите" в най-скоро време ще се разделят с още един играч. Младият полузащитник Дамян Йорданов е пред трансфер в клуб от Близкия изток.

Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар

През миналия сезон левичарят, който играе еднакво добре като крило и централен полузащитник, бе една от най-приятните изненади за тима на Спартак. Йорданов показа много добри качества, работоспособност, тактическо израстване и неслучайно получи повиквателни за младежкия национален отбор.



Пламен Трендафилов

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