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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Млад играч на Спартак (Варна) очаква трансфер

Млад играч на Спартак (Варна) очаква трансфер

  • 11 авг 2026 | 15:16
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Броени дни, след като Спартак (Варна) официално продаде Георг Стояновски на катарския Лусаил, "соколите" в най-скоро време ще се разделят с още един играч. Младият полузащитник Дамян Йорданов е пред трансфер в клуб от Близкия изток.

Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар
Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар

През миналия сезон левичарят, който играе еднакво добре като крило и централен полузащитник, бе една от най-приятните изненади за тима на Спартак. Йорданов показа много добри качества, работоспособност, тактическо израстване и неслучайно получи повиквателни за младежкия национален отбор.

Пламен Трендафилов

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