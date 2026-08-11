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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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Разкриване на реновирания стадион на ЦСКА носи VIP награди

  • 11 авг 2026 | 14:55
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Разкриване на реновирания стадион на ЦСКА носи VIP награди

Много скоро ЦСКА ще се завърне в своя дом в Борисовата градина. Изцяло реконструираният стадион вече се очертава да бъде най-красивият и най-модерен в България и колкото и славна да е историята на "червените", това събитие ще е сред най-значимите в нея.

По този знаменателен повод генералният спонсор на рекордьорите по титли на България, логото на който стои най-отпред на екипите им, стартира кампания "Кой пръв ще разкрие новия стадион?" за регистрираните клиенти на своя сайт и мобилно приложение.

Потребителите трябва да разкрият общо 31 части от 3D модел на стадиона и всяка стъпка в това начинание ще носи възможности за награди: безплатни прогнози, седмични тегления на кеш и предметни награди и ексклузивни VIP преживявания с ЦСКА.

Предложението фигурира като отделна категория в главното меню на сайта, а решените да участват ги чакат мисии, номерирани от 1 до 31 и съответните плочки за тях. Мисиите трябва да бъдат изпълнени в последователност от 1 до 31, като зад номерацията стоят и конкретни условия. Успешното изпълнение на всяка мисия гарантиране разкриване на дадена част на изображението на обновения стадион.

Отворилите всичките 31 части на стадиона автоматично получават талони за участие във финално теглене на ексклузивни награди, като пътуване с ЦСКА за мач от евротурнирите, посещение на домакински двубой в ложа на обновения стадион, специален тур на арената и др.

Всяка седмица от периода на кампанията ще има и теглене на парични и предметни награди, сред които личат фланелки от официалния екип на ЦСКА, от резервния, раници, сакове и т.н.

Първите 1948 участници, които успешно завършат всичките 31 мисии и разкрият стадиона, ще спечелят и 3D колекционерски макет (пъзел) на стадиона. А те и останалите, справили се с всичките 31 мисии, ще участват с талони във финално теглене, наградите в което са свързани с паметни преживявания с ЦСКА.

Пълните правила и условия на предложението "Кой пръв ще разкрие новия стадион" с всички детайли и описани награди са на сайта на спонсора на ЦСКА. От там напомнят, че спортните залози са само за пълнолетни и към тях трябва да се подхожда отговорно и разумно.

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