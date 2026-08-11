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  3. Метрото до "Герена" тръгва в петък

Метрото до "Герена" тръгва в петък

  • 11 авг 2026 | 13:56
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Метрото до "Герена" тръгва в петък

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. "Владимир Вазов" ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август. Както е известно, метростанцията в квартал "Сухата река" ще носи името на стадиона на Левски - "Георги Аспарухов". Синьо-бялата визуална линия, спортните елементи и детайлите в интериора създават естествена връзка с мястото и с един от неговите най-разпознаваеми символи, а именно - "Герена". 

Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова
Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

"Благодаря на жителите на "Хаджи Димитър", "Левски В" и "Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт - хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

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