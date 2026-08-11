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  3. Барселона може да се раздели и с Жул Кунде, Арсенал проявява интерес

Барселона може да се раздели и с Жул Кунде, Арсенал проявява интерес

  • 11 авг 2026 | 11:34
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След като преотстъпи официално Роналд Араухо на Ливърпул, Барселона може да се раздели и с още един от бранителите си, който получава висока заплата. Става дума за Жул Кунде, към когото сериозен интерес проявява Арсенал, твърди “Спорт”.

Французинът поднови договора си с каталунците само преди година и желанието му е да остане на “Камп Ноу”, но самият клуб е отворен към негов трансфер, за да се освободят още средства за подготвяните сделки за Родри, Хулиан Алварес и Кансело.

Кунде поднови тренировки с отбора едва днес, така че тепърва трябва да проведе разговори с Ханзи Флик и Деко относно бъдещето си в отбора. В случай че самият той е отворен за изходящ трансфер, Арсенал ще предприеме конкретни ходове за привличането му, твърди “Спорт”.

Лондончани търсят именно бранител с такъв профил - да може да играе както като централен защитник, така и като десен бек. Причината е контузията на Уилям Салиба и и хроничните проблеми на Юриен Тимбер. Приоритетът на Арсенал бе английският национал на Астън Вила Езри Конса, но клубът от Бирмингам иска за него над 75 милиона евро, а “топчиите” не смятат, че това е оправдана цена.

Последната дума обаче ще има самият Кунде, чийто договор с Барселона е до лятото на 2030 година.

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