Барселона се насочва към Лаутаро Мартинес, ако не успее с Хулиан Алварес

Основна цел на Барселона за укрепване на нападението остава Хулиан Алварес, но преговорите с Атлетико Мадрид не се очертават лесни. Ръководството на „блауграна“ вижда в аржентинския нападател идеален профил, който да води атаката през следващите години. Договорната ситуация на Алварес и финансовите изисквания на Атлетико обаче принуждават Барса да обмисля и други сценарии. В този контекст Лаутаро Мартинес се появява като сериозна алтернатива, която се харесва много на Деко и Ханзи Флик, разкрива „Ел Десмарке“.

Нападателят на Интер е резервният план за каталунския гранд, в случай че привличането на Алварес се провали. Лаутаро в никакъв случай не е непознато име за Барселона. Аржентинецът и преди е бил в полезрението на клуба, като името му периодично се е появявало в плановете на ръководството.

Неговият профил отговаря на нуждите на отбора: той е нападател, способен да си партнира със съотборниците си, да участва в изграждането на атаките и същевременно да осигурява присъствие и голове в наказателното поле.

Фактът, че Лаутаро е алтернатива на Хулиан, която Барса обмисля, не означава, че са осъществени контакти с неговото обкръжение. Според нашия колега Рамон Фуентес, от страна на каталунския клуб не е имало разговори с антуража му за проучване на евентуален трансфер, в случай че операцията за Хулиан Алварес се провали. Лаутаро поднови договора си с Интер през 2024 г. до 2029 г., като заплатата му беше значително увеличена, което е ясен знак за вярата на ломбардския клуб в него за настоящето и бъдещето.

В Барса, и по-специално Ханзи Флик, смятат привличането на нападател от световна класа за приоритет и към днешна дата Хулиан Алварес продължава да оглавява списъка.

Междувременно Лаутаро остава надеждна алтернатива предвид възможните трудности около сделката за нападателя на Атлетико. Така Барселона работи по няколко отворени сценария, докато трансферният пазар напредва, с надеждата да успее да си осигури нов лидер в атака.

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Снимки: Gettyimages