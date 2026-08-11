Габриел Жезус e казал "да" на Наполи

Габриел Жезус е дал съгласието си за трансфер в Наполи, който търси да подсили атаката си с бразилския национал. Сделката обаче зависи от няколко изходящи трансфера от италианския клуб, който трябва да облекчи бюджета си за заплати, преди да отправи официална оферта за нападателя на Арсенал.

Според „Гадзета дело Спорт“ операцията е пряко свързана с напускането на Ромелу Лукаку, който вече е постигнал споразумение с Фенербахче. Сега остава да се разберат и клубовете, като Наполи е свалил първоначалните си изисквания от 12 милиона евро до сума между 7 и 8 милиона, включително бонуси. Любопитното е, че турският клуб също проявява интерес към Габриел Жезус.

Друг възможен източник на приходи е Ноа Ланг, желан от Аякс. Наполи иска 30 милиона евро, но е готов да преговаря за около 25 милиона плюс бонуси.

Габриел Жезус гледа с добро око на Серия А и е поставил Наполи начело на предпочитанията си. С оставаща само една година от договора му с Арсенал, наем с опция за задължително закупуване може да бъде решението.

Наполи вече инвестира 86,5 милиона евро на този трансферен пазар за Хойлунд, Алисон Сантос (от Спортинг) и Лоренцо Лука, така че сега трябва да продава, преди да атакува отново.

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Снимки: Gettyimages