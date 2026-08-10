Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов не скри разочарованието си след загубата с 0:3 от Славия. Наставникът отбеляза, че след първия гол на "белите" всичко за неговия отбор се е объркало.

"Добре се представихме през първото полувреме. След гола всичко тотално се обърка. В една ситуация червен картон, контузия на вратаря… Опитахме да рискуваме, допуснахме втори и трети гол. След гола на Славия всичко се обърка.

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Във всеки мач се опитваме да взимаме точки,. В момента това са ни възможностите. Надяваме се да се подобрим за в бъдеще. Ще се опитаме да се противопоставим на ЦСКА. От утре започваме да се подготвяме за неделя. В следващите дни ще разберем каква е степента на контузията на Орлинов", каза Симов.

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Снимки: Startphoto