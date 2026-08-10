Първи успех за Несебър във Втора лига

Несебър победи с 2:0 доскорошния участник в елита Добруджа в мач от третия кръг на Втора лига. Това бе първи успех за тима, воден от старши треньора Мирослав Косев, и той дойде над повече от сериозен противник.

Наставникът направи някои промени в титулярния състав, включително на вратарския пост, като под рамката застана Християн Иванов на мястото на Мартин Шейтанов. Титуляри започнаха още Стоян Пергелов, Мохамед Зегай и Даниел Кабанелас за сметка на Олександър Клименко, Радостин Митев и Стефан Статев.

Домакините започнаха вихрено двубоя и откриха резултата още в 11-ата минута. Само седем по-късно удвоиха преднината си.

През второто полувреме не бяха отбелязани нови голове и така "делфините" стигнаха до изключително солидния си успех. В следващия кръг Несебър гостува на Спортист (Своге), а за добричлии предстои сблъсък с Янтра (Габрово).

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