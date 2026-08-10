Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Достанич: Да не изпадаме в еуфория

Достанич: Да не изпадаме в еуфория

  • 10 авг 2026 | 21:08
  • 404
  • 0

Наставникът на Славия Ратко Достанич бе доволен от тима си при победата с 3:0 при визитата на Ботев (Враца). Специалистът е на мнение, че тези първи три точки ще са важни за самочувствието на отбора занапред.

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

“Тази победа я посвещаваме на нашите малки ангели, които ни гледат от небето. Благодаря на футболистите, защото дадоха всичко от себе си. Преди почивката Ботев (Враца) може би беше по-добрият отбор, но през второто успяхме да се възползваме от ситуациите си. Тези три точки са важни за самочувствието, но не трябва да изпадаме в еуфория. Имаме уважение към всеки един отбор, но не се страхуваме от никого. Пожелавам на Левски да продължат напред в Шампионската лига, пък така може би ще им е и по-трудно за тях срещу нас”, каза Достанич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Нани заминава за Израел

Нани заминава за Израел

  • 10 авг 2026 | 16:16
  • 3022
  • 2
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10913
  • 5
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 23113
  • 139
ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

  • 10 авг 2026 | 15:50
  • 3640
  • 0
Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

  • 10 авг 2026 | 15:31
  • 3820
  • 7
Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

  • 10 авг 2026 | 15:22
  • 2760
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 3:0 Спартак (Варна), и Калу вкара

Ботев (Пловдив) 3:0 Спартак (Варна), и Калу вкара

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 4700
  • 19
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 23113
  • 139
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13912
  • 28
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4550
  • 16
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10913
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 18033
  • 64