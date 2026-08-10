Достанич: Да не изпадаме в еуфория

Наставникът на Славия Ратко Достанич бе доволен от тима си при победата с 3:0 при визитата на Ботев (Враца). Специалистът е на мнение, че тези първи три точки ще са важни за самочувствието на отбора занапред.

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“Тази победа я посвещаваме на нашите малки ангели, които ни гледат от небето. Благодаря на футболистите, защото дадоха всичко от себе си. Преди почивката Ботев (Враца) може би беше по-добрият отбор, но през второто успяхме да се възползваме от ситуациите си. Тези три точки са важни за самочувствието, но не трябва да изпадаме в еуфория. Имаме уважение към всеки един отбор, но не се страхуваме от никого. Пожелавам на Левски да продължат напред в Шампионската лига, пък така може би ще им е и по-трудно за тях срещу нас”, каза Достанич.

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