Левски гостува в град като от приказките

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Левски се изправя пред поредното си европейско предизвикателство, но този път пътуването отвежда "сините" на място, което сякаш е излязло от приказка. Туркестан посрещна българския тим с внушителна архитектура, вековна история и безкрайно различна атмосфера.

Пленяващ Туркестан посрещна Левски

В сърцето на града се издигат куполите на мавзолея на Ходжа Ахмед Ясауи – една от най-разпознаваемите забележителности на Казахстан.

Зверски жеги за Левски в Казахстан

На терена обаче приказките остават на заден план. Левски гостува на Кайрат в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" имат гол аванс преди сблъсъка утре, който ще изпрати един отбор на плейофите на най-силния европейски клубен турнир.

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