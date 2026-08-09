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Наполи не успя да надвие Селта

  • 9 авг 2026 | 10:30
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Наполи не успя да надвие Селта

Отборите на Наполи и Селта завършиха наравно 1:1 в късна приятелска среща в събота, която се изигра на италианска земя.

Макар и да играха в почти оптимален стартов състав, включително със звездите си Скот Мактоминей и Расмус Хойлунд, неаполитанците не успяха да победят испанския си съперник. Те все пак поведоха в 11-ата минута чрез гол на своя капитан Джовани Ди Лоренцо. Изравнителното попадение пък беше дело на Феран Жутгла в 64-ата минута.

Така и двата тима останаха непобедени в предсезонната им подготовка. На Наполи все пак му предстои още една контрола - с Арис (Солун) в сряда, а следващата неделя Селта стартира новия сезон в Ла Лига с домакинство на Осасуна.

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