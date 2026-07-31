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Трогателното послание на Малдини: Какво ще правим без нашия Капитан?

  • 31 юли 2026 | 12:18
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Легендата на Милан Паоло Малдини изрази своята скръб за кончината на друга голяма клубна емблема - Франко Барези, чрез емоционална публикация в социалните мрежи. Именно те двамата са считани за най-великите играчи на “росонерите” за всички времена, както и едни от най-славните защитници в историята на футбола. Малдини играе заедно с Барези в миланския гранд между 1985 г. и 1997 г., като наследява капитанската лента именно от него. Двамата дълго време са съотборници и в националния тим на Италия.

Футболна Италия скърби за легендарния Франко Барези
Футболна Италия скърби за легендарния Франко Барези

“Здравей Франко,

Днес се чувствам по същия начин, както, когато, поради някаква причина, ти не можеше да излезеш на терена заедно с нас: какво ще правим без нашия Капитан? Ти ме научи да се боря до последния дъх, какво е да бъда лоялен към фланелката и стойността на това да бъдеш истински лидер. Ти го правеше чрез пример всеки ден: малко думи, но безброй действия. Ти ме закриляше като дете, напътстваше ме като момче и ме вдъхновяваше като мъж. Ти беше най-великият футболист, с когото съм имал честта да играя.

Една топла прегръдка към цялото ти семейство, особено за съпругата ти Мауро и твоите синове Едоардо и Джанандреа. Ще ни липсваш, Капитане. Но светлината на твоята звезда ще продължи да ни съпътства завинаги”, написа Малдини в Инстаграм към снимка на Барези с екипа на Милан.

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