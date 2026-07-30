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  3. Клубът на Пирло го подкрепи с официална позиция

Клубът на Пирло го подкрепи с официална позиция

  • 30 юли 2026 | 11:52
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Клубът на Пирло го подкрепи с официална позиция

Клубът на Андреа Пирло от ОАЕ - Дубай Юнайтед, публикува официално изявление относно ситуацията около наставника, който усилено бе спряган за нов селекционер на Италия. Около легендата на Милан обаче избухна сериозен скандал заради рекламните му изяви за руска хазартна компания. В крайна сметка назначението му начело на "скуадрата" не се осъществи.

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„През последните няколко дни в медиите имаше много спекулации за бъдещето на Андреа Пирло, включително няколко неверни съобщения. Дубай Юнайтед е щастлив, че от миналия сезон има футболна легенда като Андреа за старши треньор. Президентът на клуба Илие Чебану, ръководството, треньорският щаб и играчите го подкрепят напълно. Андреа Пирло е напълно отдаден на Дубай Юнайтед, а клубът е напълно отдаден на Андреа Пирло.

Сега се подготвяме за историческия си първи сезон в Про Лигата. Това изисква пълна концентрация и високи резултати. Каним всички наши фенове и любители на футбола в Дубай да се присъединят към нас на стадиона, да подкрепят отбора и да бъдат част от пътуването на Дубай Юнайтед в Про Лигата“, се казва в изявлението.

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Пирло сам обяви, че вече не е кандидат за поста старши треньор на италианския национален отбор. В крайна сметка начело на "скуадрата" се завърна Роберто Манчини. Пирло е в Дубай Юнайтед от юли 2025 г., а договорът му е до 30 юни 2027 г.

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