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  3. Отборът на Божинов разби Болоня в супер дълга контрола

Отборът на Божинов разби Болоня в супер дълга контрола

  • 9 авг 2026 | 10:12
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Отборът на Божинов разби Болоня в супер дълга контрола

Изпадналият в Серия "Б" Пиза спечели с убедителното 4:1 контролата си с Болоня, която се изигра в тренировъчната база на елитния клуб. Българският национал Росен Божинов влезе като резерва за “нерадзурите”, като игра в продължение на един час. Родният талант Димитър Папазов пък въобще не беше в групата на “рособлу”, въпреки че взе участие в първите проверки на тима през това лято.

Любопитното е, че приятелската среща беше предвидена с изключително дълга продължителност от 150 минути (2 части по 75 минути), но головете бяха отбелязани още през първото полувреме. Нестандартният формат позволи на двамата треньори да използват цели 51 играчи. Пиза сравнително бързо натрупа солидна преднина от три гола чрез Симоне Канестрели (22’), Томазо Марас (42’) и Исак Вурал (47’). Болоня успя да намали изоставането си чрез реализирана дузпа на Тайс Далинга (67’), но малко след това получи още едно попадение, дело на Марас (73’). Божинов пък се появи на терена в 90-ата минута, когато замени Канестрели.

Това беше последната предсезонната контрола за Пиза, чийто състав стартира участието си в турнира за Купа на Италия с домакинство на Емполи на 17 август. На отбора на Болоня пък му предстои само още една приятелска среща, която е гостуване на Брайтън на 15 август.

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