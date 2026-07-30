Роберто Манчини се извини заради предходното си напускане на Италия

Роберто Манчини беше оповестен отново като селекционер на Италия, като използва възможността да се извини за начина, по който напусна поста преди три години, съобщава агенция AP.

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„Много съжалявам“, заяви Манчини. „Беше все едно да загубиш жената на живота си. А това означава, че си направил нещо, което не е трябвало. Затова съжалявам, съжалявам много за всичко, което се случи през последните три години... Ще се опитам да върна националния отбор там, където му е мястото.“

🗣️ La curiosa analogía de Mancini en su regreso a la dirección técnica de Italia: "ES COMO CUANDO ESTÁS ENAMORADO Y PERDÉS A LA MUJER DE TU VIDA. QUIERE DECIR QUE TE EQUIVOCASTE, QUE COMETISTE ERRORES". pic.twitter.com/TfJ5GOmltq — TyC Sports (@TyCSports) July 29, 2026

Назначението на специалиста идва след пореден провал за италианския футбол. „Скуадра адзура“ не успя да се класира за трето поредно Световно първенство, което през април доведе до оставките на президента на федерацията Габриеле Гравина и на треньора Дженаро Гатузо. Това се случи непосредствено след загубата в баража от Босна и Херцеговина. Под ръководството на 61-годишния Манчини Италия триумфира с титлата на Евро 2020. Въпреки този успех, той подаде оставка през август 2023 г., като преди това не успя да класира отбора на Мондиал 2022 в Катар. Малко по-късно пък пое националния тим на Саудитска Арабия.

„Вината беше изцяло моя“, призна Манчини, като посочи като причина за решението си липсата на комуникация с президента Гравина.

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