Меси се прибра в Аржентина за погребението на баща си

Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, съобщават аржентинските медии.

Аржентинският футбол, Барселона и Реал Мадрид поднесоха съболезнованията си към Меси

Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището "Ел Прадо", на която ще присъстват само близки членове на семейството.

Хорхе Меси почина вчера след продължително боледуване на 68-годишна възраст.

Лео Меси загуби баща си

Лео Меси пропусна мача на Интер Маями срещу Монтерей, получавайки множество почит от фенове и съотборници.

Американският шампион почете паметта на бащата на аржентинеца с минута мълчание преди началото на втория си мач от груповата фаза за Купата на лигите, като името на Хорхе беше изписано на екраните на стадион „Маями“.

Lionel Messi arribó este sábado por la noche a Rosario, Argentina, para acompañar a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad.



El capitán de la Selección Argentina y del Inter de Miami llegó a su país de origen… pic.twitter.com/KxdwU28a7d — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 9, 2026

Аржентинският национал Родриго де Пол, който откри резултата за Маями в 32-ата минута, свали фланелката си, разкривайки екипа на Меси с номер 10.

Преди мача, друг съотборник на звездата - Луис Суарес, написа в Инстаграм, че бащата на Меси ще бди над сина си „с гордост“.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Обявявайки смъртта на Хорхе в събота, изявление на Нюелс Олд Бойс гласи: „Хорхе беше подкрепата и човекът, който с визия, строгост и обич беше част от кариерата на най-добрия играч на всички времена, заедно със съпругата си Селия Кучитини. Неговата постоянна подкрепа зад кулисите бяха от основно значение за всяка стъпка на Лионел от началото до огромната слава в световния футбол. Благодаря ви, че го научихте да обича тези цветове.“

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