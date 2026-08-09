Меси се прибра в Аржентина за погребението на баща си

Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, съобщават аржентинските медии.
Аржентинският футбол, Барселона и Реал Мадрид поднесоха съболезнованията си към Меси
Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището "Ел Прадо", на която ще присъстват само близки членове на семейството.
Хорхе Меси почина вчера след продължително боледуване на 68-годишна възраст.
Лео Меси загуби баща си
Лео Меси пропусна мача на Интер Маями срещу Монтерей, получавайки множество почит от фенове и съотборници.
Американският шампион почете паметта на бащата на аржентинеца с минута мълчание преди началото на втория си мач от груповата фаза за Купата на лигите, като името на Хорхе беше изписано на екраните на стадион „Маями“.
Аржентинският национал Родриго де Пол, който откри резултата за Маями в 32-ата минута, свали фланелката си, разкривайки екипа на Меси с номер 10.
Преди мача, друг съотборник на звездата - Луис Суарес, написа в Инстаграм, че бащата на Меси ще бди над сина си „с гордост“.
Обявявайки смъртта на Хорхе в събота, изявление на Нюелс Олд Бойс гласи: „Хорхе беше подкрепата и човекът, който с визия, строгост и обич беше част от кариерата на най-добрия играч на всички времена, заедно със съпругата си Селия Кучитини. Неговата постоянна подкрепа зад кулисите бяха от основно значение за всяка стъпка на Лионел от началото до огромната слава в световния футбол. Благодаря ви, че го научихте да обича тези цветове.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google