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  3. Спалети: Малдини беше нужната актуализация, но федерацията е като стар телефон

Спалети: Малдини беше нужната актуализация, но федерацията е като стар телефон

  • 1 авг 2026 | 10:40
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От позицията си на бивш селекционер на Италия, наставникът на Ювентус Лучано Спалети коментира изключително краткия престой на Паоло Малдини като технически директор на местната футболна федерация. Треньорът изрази чрез любопитни метафори разочарованието си от ситуацията, която доведе до оставката на великия защитник след едва 16 дни на поста.

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Малдини беше точно това, от което се нуждаехме. Това беше като да искаш да актуализираш твоя телефон, но той е твърде стар, за да се получи. Вместо да си купим нов телефон, ние си останахме със стария такъв, без да можем да го актуализираме. Назначението на Малдини беше като да минеш на висока скорост, докато колата се движи. Но вместо да минем на четвърта скорост, ние се върнахме на втора и продължихме по същия начин като досега”, коментира Спалети след победата на Ювентус с 2:0 над Ница.

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Той също така беше попитан за починалата легенда на Милан Франко Барези. “Иска ми се да повторя всички тези прекрасни неща, които толкова много хора казаха за него. Посланията перфектно описват какъв човек и шампион беше. Има едно видео, на което Марадона носи негова фланелка, така че самият той посочи Барези за Марадона на защитниците”, отговори опитният специалист.

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Снимки: Gettyimages

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