Кристиан Виери с любопитни размисли за Интер, Киву, Стоунс и Италия

Бившият голмайстор на Интер и Италия Кристиан Виери даде интервю пред "Гадзета дело Спорт". В него той говори за селекцията на "нерадзурите", треньора Кристиан Киву, както и малко за националния отбор. В момента Виери следва турнето на Интер с ясна и съвсем не тривиална задача: посланик на клуба.

Ролята му ще бъде още по-важна в Пърт, Австралия, където отборът ще играе в сряда срещу Милан и в събота срещу Ювентус. Самият Виери е живял десет години в Австралия като дете. Бившата звезда е като притегателна фигура за срещи с търговски партньори и за парти, организирано на великолепен покрив в центъра на града. С помощта на дронове организаторите на турнето бяха прожектирали логото на Интер над залива в града, сред небостъргачите, създавайки наистина впечатляващ ефект.

Vieri: "#Inter, mentalità per migliorare anche il double. E su Stones dico che..."https://t.co/G5B71yXxvF — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 3, 2026

"Футболът е универсален. Той подлудява всички по всяка географска ширина. Но трябва да призная, че се развълнувах през тези дни, наблюдавайки толкова много момчета, които биха могли да ми бъдат синове, с моето име на фланелката. Очевидно съм направил нещо добро през кариерата си.

Турнетата са нужни за марката. Благодарение на социалните медии можеш да занесеш марката си навсякъде. За клуб като Интер, който е сред най-известните, това е неизбежно усилие. И е фундаментално. В противен случай не можеш да поддържаш темпото с останалия свят", започва Виери.

Vieri alla @Gazzetta_it: “L’Inter non sta mica nascendo quest’estate. L’Inter c’è già, è fortissima. Mi pare una super squadra. E ha già preso Stones che è un giocatore di grande livello e porterà un plus nella difesa: esperienza, qualità, mentalità vincente.



Cosa devono… pic.twitter.com/NMEbEeZicm — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) August 2, 2026

И продължава за "нерадзурите": "Интер не се ражда това лято. Интер вече съществува, много е силен. Струва ми се супер отбор. И вече взеха Стоунс, който е играч от високо ниво и ще донесе плюс в защитата: опит, качество, манталитет на победител.

Феновете трябва да очакват от отбора големи неща. Да видим как ще завърши пазарът, но в този момент Интер започва като фаворит за скудетото. Не може да бъде иначе. Виждам добре и Наполи обаче, защото имат добра група и избраха добър треньор като Алегри. Другите са по-назад. Засега, де, през септември ще мога да бъда по-точен.“

Виери не пести похвалите си за треньора Кристиан Киву: "Той заслужава аплодисменти. Доказа се като подготвен треньор и интелигентен човек. Разбра как да събуди гордостта на шампионите, наранени от загубения финал в Шампионската лига срещу ПСЖ. Интер имаше нужда от такава фигура, за да реагира.

Манчестър Сити не успя да надвие Интер, след което се изложи при дузпите

В Италия наистина доминираше, играейки и много красив футбол. Отсега нататък ще има малко напрежение, защото никога не е лесно да се докажеш отново. Но Киву беше свикнал да се справя със стреса и като футболист и няма да има проблеми.“

Бившият голмайстор добавя още: "Когато влезеш на „Сан Сиро“, дори не мислиш твърде много за противника пред теб. Мислиш само как да дадеш максимума, за да не разочароваш 75 000 души, които плащат, за да те гледат всеки път. Въпрос на нагласа е: след като си спечелил два трофея, трябва да мислиш, че следващата година можеш да спечелиш три. Екипът, който носиш, ти го налага.“

Киву: На Интер му липсва още едно крило

Що се отнася до националния отбор на Италия, Виери е лаконичен: „Искам да отговоря накратко, за да не подклаждам полемики. Манчини е велик треньор. Точка. Раниеро се справи много добре в Рома и знае как да управлява играчите. Това е друг сполучлив избор. Дали съм оптимист за Италия? Нека не казваме нищо сега. По-добре е да мълчим, когато се говори за „скуадра адзура“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago