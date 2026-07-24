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"За мен е чест, но в този момент не го усещам": Гуардиола окончателно отряза Италия

  • 24 юли 2026 | 12:34
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"За мен е чест, но в този момент не го усещам": Гуардиола окончателно отряза Италия

Джосеп Гуардиола няма да бъде новият селекционер на Италия, съобщават "Гадзета дело Спорт", Sky Italia и Фабрицио Романо.

Бившият мениджър на Манчестър Сити в крайна сметка е отказал предложението на новоназначения технически директор на Италианската федерация Паоло Малдини и на съветника Леонардо. Те пътуваха до Барселона през уикенда за личен разговор с Гуардиола.

„Благодаря, за мен е чест, но в този момент не го усещам" - са били думите на испанеца, според "Гадзета дело Спорт". През нощта е дошъл и неговият отказ, след сериозно обмисляне. Говореше се също, че Гуардиола е искал космическата заплата от 20 млн. евро на година.

Основната причина за отказа на испанеца е желанието му да си вземе почивка и да обърне внимание на семейството си. Идеята да бъде селекционер от разстояние, разчитайки на мрежа от помощници, също не е била достатъчно убедителна за Гуардиола. „Ако го правя, ще го правя на 100%“, е казал той по време на преговорите.

След отказа на Гуардиола, Италианската федерация се насочва към план „Б“, който към момента носи името на Андреа Пирло.

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