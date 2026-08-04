Барселона официално преотстъпи Тер Стеген в Аякс

Аякс обяви официално за привличането на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген.

34-годишният германски страж се присъединява към нидерландския гранд под наем за една година. Трансферът идва по изричното настояване на новия треньор на Аякс Мичел, който работи с Тер Стеген и в Жирона. Вратарят бе преотстъпен и в испанския клуб през миналия сезон, но успя да изиграе само два мача, след което отново се контузи тежко.

We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.



Willkommen, Marc! — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

Новината за наема бе потвърдена официално и от Барселона. Трябва да се отбележи, че преотстъпването на Тер Стеген няма да донесе особено облекчение за бюджета на клуба, тъй като каталунците поемат 90% от заплатата на играча. Все пак в зависимост от изиграните мачове Аякс може да плати малко над договорените 10%.

Тер Стеген, който спечели Шампионската лига с Барса през 2015 г. и има 21 трофея с каталунския тим, е натрупал 423 мача за „блаугранас“. Това го нарежда на 11-о място сред играчите с най-много официални участия за Барселона и на второ място сред чужденците, единствено зад Лео Меси. Сега, с екипа на Аякс, той ще се стреми отново да демонстрира нивото, което толкова пъти е показвал като играч на Барселона.

The signing you’ve all been waiting for. pic.twitter.com/B1AX7y0t3e — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

Германският страж има договор с каталунците до 2028 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google