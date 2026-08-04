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Унай Емери е набелязал талант на Барселона за трансфер в Астън Вила

  • 4 авг 2026 | 05:58
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Унай Емери е набелязал талант на Барселона за трансфер в Астън Вила

Мениджърът на Астън Вила Утай Емери е определил младия талант на Барселона, Марк Бернал, като своя трансферна цел номер едно. Клубът от Уест Мидландс продължава да разглежда всички възможни сценарии за настоящия си състав, което е следствие от сложните финансови регулации на Премиър лийг и УЕФА.

Според „Сън“ Емери е решил, че иска да добави Бернал към своя състав преди края на летния трансферен прозорец. Публикацията твърди, че наставинкът е идентифицирал 19-годишния играч като своя основна цел за следващите седмици.

Бернал вече натрупа 36 мача за каталунския гранд, в които е допринесъл с пет гола и една асистенция. Емери настоява Вила да отправи официално запитване за испанския национал, който според клуба от Висшата лига е оценяван на около 30 милиона паунда.

В същото време наставникът на Барселона, Ханзи Флик, е на мнение, че възпитаникът на академията трябва да остане на „Камп Ноу“. Поради тази причина се очаква шампионите на Ла Лига да отхвърлят всякакви оферти от Вила, освен ако английският клуб не е готов да подобри значително предложението си. Твърди се, че и Манчестър Сити вече е получил отказ при опит да привлече Бернал.

Барселона разполага с изобилие от талантливи полузащитници, като Ерик Гарсия, Педри, Гави, Френки де Йонг, Марк Касадо и Бернал, които В същото време Бернал вече е показал, че може да се превърне в основна фигура в халфовата линия. могат да бъдат използвани в средата на терена. Въпреки че три от деветте му мача като титуляр в Ла Лига през сезон 2025-26 бяха след спечелването на титлата, фактът, че Флик беше готов да го използва в тези срещи, подчертава възхищението му към младока.

С действащ договор до 2029 година, всичко сочи, че Бернал ще остане в родината си и през това лято.

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Снимки: Gettyimages

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