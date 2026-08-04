Майкон отпадна за Кайрат - ето групата на Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 играчи за днешния домакински мач срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" започва в 20:30 часа. В групата на "сините" не попадна Майкон, за когото вчера испанският специалист заяви, че е под въпрос за сблъсъка. Аут са още Мустафа Сангаре, Акрам Бурас, Оливер Камдем, Радослав Кирилов и Стипе Вуликич.
Групата на Левски за мача с Кайрат:
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров
Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сентейес
Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков
Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа