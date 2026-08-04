Майкон отпадна за Кайрат - ето групата на Левски

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Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 играчи за днешния домакински мач срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" започва в 20:30 часа. В групата на "сините" не попадна Майкон, за когото вчера испанският специалист заяви, че е под въпрос за сблъсъка. Аут са още Мустафа Сангаре, Акрам Бурас, Оливер Камдем, Радослав Кирилов и Стипе Вуликич.

Групата на Левски за мача с Кайрат:



Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров



Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сентейес



Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков



Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа

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