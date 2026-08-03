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Млад талант на Ювентус премина в Сасуоло

  • 3 авг 2026 | 19:42
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Млад талант на Ювентус премина в Сасуоло

От Сасуоло официално привлякоха атакуващия халф Василие Аджич, който пристига под наем от Ювентус. Стойността на преотстъпването е в размер на 500 хил. евро, като “неровердите” ще могат да задържат играча с договор до 2031 година срещу 12 млн. евро. “Бианконерите” обаче ще имат възможността да си го върнат обратно срещу 1,7 млн. евро в повече.

Аджич пристигна в Ювентус преди две години, когато клубът плати около 7 млн. евро за него на Будучност (Подгорица). Оттогава насам 20-годишният талант записа общо 26 мача с 1 гол, който донесе успех с 4:3 в дербито с Интер. Освен това Аджич има 6 двубоя с 2 попадения за националния отбор на Черна гора.

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