Феран Торес каза "да" на ПСЖ

Нападателят на Барселона Феран Торес може да продължи кариерата си в Пари Сен Жермен. Според информациите, френският клуб вече е постигнал предварително споразумение с испанския национал.



Парижани възнамеряват да финализират трансфера на 26-годишния нападател след края на Световното първенство.

🚨🎖️| JUST IN: PSG & Ferran Torres representatives are in talks regarding a move this summer.



The Spaniard is part of the club’s list of targets to replace Gonçalo Ramos, he’s viewed as a versatile “back-up”. — The player’s contract expires next summer (June 2027).… pic.twitter.com/PUegx6x54v — PSG Report (@PSG_Report) July 10, 2026

Настоящият договор на Торес с Барселона е до 30 юни 2027 година. Много малка е вероятността двете страни да се разберат за удължаването му, особено на фона на новината, че на "Камп Ноу" ще пристигне Карим Адейеми от Борусия (Дортмунд).

През изминалия сезон Феран Торес отбеляза 21 гола и направи 3 асистенции в общо 49 мача във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages