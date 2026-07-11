Феран Торес каза "да" на ПСЖ

Нападателят на Барселона Феран Торес може да продължи кариерата си в Пари Сен Жермен. Според информациите, френският клуб вече е постигнал предварително споразумение с испанския национал.
Парижани възнамеряват да финализират трансфера на 26-годишния нападател след края на Световното първенство.
Настоящият договор на Торес с Барселона е до 30 юни 2027 година. Много малка е вероятността двете страни да се разберат за удължаването му, особено на фона на новината, че на "Камп Ноу" ще пристигне Карим Адейеми от Борусия (Дортмунд).
През изминалия сезон Феран Торес отбеляза 21 гола и направи 3 асистенции в общо 49 мача във всички турнири.
Снимки: Gettyimages