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В Барселона нямат намерение да се разделят с големия герой на Испания

  • 26 юли 2026 | 14:09
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Барселона продължава да разчита на Феран Торес и няма планове да го продава това лято, съобщава Мундо Депортиво в неделя. Испанският шампион не е получавал официални оферти от Пари Сен Жермен или от агентите на футболиста. 26-годишният нападател е любимец на треньора на парижани Луис Енрике, докато ръководството на Барса желае официално да получи съобщение от Торес, ако той иска да напусне отбора. В момента Феран е във ваканция след края на Световното първенство, където голът му на финала за Испания срещу Аржентина осигури втора титла за иберийците и го превърна в герой. Планирано е той да се завърне към тренировките с Барселона не по-рано от 10 август.

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Договорът на Торес със "синьо-червените" е до лятото на 2027 година, а каталунците искат удължаване на контракта. Преговорите са планирани да започнат едва през септември, след края на трансферния период, за да бъдат избегнати евентуални бъдещи спекулации. Ако контрактът бъде удължен, Барса ще трябва да плати на Манчестър Сити 8 милиона евро, съгласно трансферните условия между двата клуба от 2022 година. Феран Торес изигра 207 мача за Барселона, отбелязвайки 65 гола.

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