Киву: На Интер му липсва още едно крило

Кристиан Киву даде да се разбере, че все още иска още един флангови играч или уинг-бек преди края на летния трансферен прозорец. Въпреки това той заяви, че е доволен от видяното от състава на Интер след победата над Манчестър Сити в предсезонна контрола по-рано през уикенда.

„Ако направите сметката, ще получите същите резултати като нас“, каза Киву пред репортери след мача с Манчестър Сити, цитиран от „Гадзета дело Спорт“.„Зависи как гледате на нещата. Може би ни липсва един играч отляво. В момента имаме трима флангови играчи, или по-скоро трима и половина, защото Карлос (Аугусто) също може да играе там. И в зависимост от това как гледаме на Луис Енрике, който може да играе отдясно или отляво, все още ни липсва един. Има още много време до края на прозореца, трябва да бъдем търпеливи и да изберем добре.“

Манчестър Сити не успя да надвие Интер, след което се изложи при дузпите

Запитан за самия мач срещу Сити, Киву отговори: „Щастлив съм, че никой не се контузи, това е най-важното в контролите. Пристигнахме преди два дни, вчера направихме лека тренировка навън, но момчетата показаха гордостта на велики шампиони.“

„Те изиграха отлично първо полувреме с начина, по който прочетоха играта, въпреки че не бяха в най-доброто си състояние.“

А какво иска да види Киву от своите играчи до края на предсезонното турне?

„Искаме да тренираме добре и да израстваме още повече. Мачовете са най-добрият начин за тренировка. Трябва да се опитаме да останем здрави и да избегнем всякакви контузии. Това е основната цел през август с всички тези дълги пътувания.“

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Снимки: Gettyimages