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  3. Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

  • 26 юли 2026 | 15:18
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Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

Италианският гранд Милан е готов да направи стъпка напред в желанието си да привлече защитника на Барселона Жерард Мартин, но ще трябва да се пребори със сериозната конкуренция на Челси за неговия подпис. Според информация на „Ел Насионал“, „росонерите“, така и "сините" проявяват силен интерес към Мартин. Твърди се, че италианският тим е готов значително да увеличи своята оферта, за да си осигури услугите на бранителя.

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Първоначалното предложение на Милан е било на стойност 20 милиона евро, но сега клубът е склонен да предложи до 35 милиона евро, за да привлече испанеца на „Сан Сиро“. Засиленият интерес към Мартин подчертава решимостта на Милан да укрепи защитната си линия, която показа слабости в първата лятна контрола. В нея тимът на Рубен Аморим завърши наравно 2:2 със Селтик. В този мач „росонерите“ допуснаха два гола след неубедителни действия в отбрана, преди да стигнат до равенството през второто полувреме. Това е ясен знак, че подсилването на тази зона е основен приоритет на трансферния пазар.

Милан обвърза за дълго двама от талантите си
Милан обвърза за дълго двама от талантите си

От Челси също проявяват сериозен интерес към играча, но до момента не са отправили официално предложение за него. От "Стамфорд Бридж" са изключително активни на трансферния пазар и до момента осъществиха рекордна сделка за Морган Роджърс, а също така успяха да привлекат Марко Палестра и Жовани Кенда. Очаква се в близките дни да завършат трансфера и на Максенс Лакроа от Кристъл Палас. Шефовете на "сините" разчитат на очакваната продажба на Трево Чалоба, за да се направят своя ход в опита да вземат Жерар Мартин.

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Снимки: Gettyimages

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