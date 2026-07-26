Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

Италианският гранд Милан е готов да направи стъпка напред в желанието си да привлече защитника на Барселона Жерард Мартин, но ще трябва да се пребори със сериозната конкуренция на Челси за неговия подпис. Според информация на „Ел Насионал“, „росонерите“, така и "сините" проявяват силен интерес към Мартин. Твърди се, че италианският тим е готов значително да увеличи своята оферта, за да си осигури услугите на бранителя.

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Първоначалното предложение на Милан е било на стойност 20 милиона евро, но сега клубът е склонен да предложи до 35 милиона евро, за да привлече испанеца на „Сан Сиро“. Засиленият интерес към Мартин подчертава решимостта на Милан да укрепи защитната си линия, която показа слабости в първата лятна контрола. В нея тимът на Рубен Аморим завърши наравно 2:2 със Селтик. В този мач „росонерите“ допуснаха два гола след неубедителни действия в отбрана, преди да стигнат до равенството през второто полувреме. Това е ясен знак, че подсилването на тази зона е основен приоритет на трансферния пазар.

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От Челси също проявяват сериозен интерес към играча, но до момента не са отправили официално предложение за него. От "Стамфорд Бридж" са изключително активни на трансферния пазар и до момента осъществиха рекордна сделка за Морган Роджърс, а също така успяха да привлекат Марко Палестра и Жовани Кенда. Очаква се в близките дни да завършат трансфера и на Максенс Лакроа от Кристъл Палас. Шефовете на "сините" разчитат на очакваната продажба на Трево Чалоба, за да се направят своя ход в опита да вземат Жерар Мартин.

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Снимки: Gettyimages