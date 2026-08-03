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Лийдс обърна Ливърпул в зрелищна контрола с шест гола в САЩ

  • 3 авг 2026 | 01:20
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Лийдс обърна Ливърпул в зрелищна контрола с шест гола в САЩ

Лийдс изненада Ливърпул, побеждавайки го с 4:2 на "Солджър Фийлд", в контролна среща от предсезонната подготовка на двата тима в САЩ. Йоркширци губеха с 0:2 на почивката, но успяха да направят страхотен обрат. За тима на Андони Ираола това е първа загуба в подготовката, след като преди това "червените" вече бяха приключили с две победи - 4:2 срещу Съндърланд и 1:0 срещу Рексъм. Илия Груев остана извън групата на Лидйс, тъй като българският национал все още се възстановява от контузия.

Първото полувреме не предвещаваше подобен развой. Люк Чеймбърс откри резултата за Ливърпул в 7-ата минута отблизо след разбъркване в наказателното поле при центриране от корнер.

След това Флориан Виртц удвои преднината на Ливърпул в 40-ата минута. Джеръми Фримпонг получи топката в наказателното поле и я свали към германеца, който стреля във вратата за 2:0.

Обратът на Лийдс започна веднага след почивката. Итън Ампаду отне топка при грешка в изнасянето на противника и изведе Брендън Аарънсън, който намали до 2:1 в 60-ата минута.

Единайсет минути по-късно Доминик Калвърт-Люин направи резултата 2:2. При един дълъг тъч топката бе отклонена към нападателя, а той отблизо бе точен, изравнявайки резултата.

Само две минути по-късно "белите" взеха и преднина - Аарънсън напредна почти до аутлинията и върна към Шон Лонгстаф, чийто удар не бе особено добър, но въпреки това намери пътя към вратата за 2:3.

Развръзката дойде в 85-ата минута, когато отново Калвърт-Люин отбеляза втория си гол за срещата. Попадението бе почти идентично с предишното му в мача. Отново след дълъг тъч топката стигна до нападателя и този път той вкара с глава с помощта на напречната греда-

Мачът бе последен от турнето на двата тима в САЩ. Сега двата тима се прибират в Англия, като за Лийдс предстои сблъсък с РБ Лайпциг на 8 август, а Ливърпул ще приеме Монако на "Анфийлд" ден по-късно.

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