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  3. Германски национал сложи край на спекулациите за бъдещето си

Германски национал сложи край на спекулациите за бъдещето си

  • 3 авг 2026 | 00:38
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Германски национал сложи край на спекулациите за бъдещето си

Германският национал Надим Амири потвърди, че ще продължи кариерата си в Майнц, слагайки край на слуховете за евентуален негов трансфер през лятото.

„През последните дни се изписаха много неща. Наистина имах доста оферти. Но заедно със семейството си взех решение, че със сигурност оставам тук“, обяви Амири по време на среща с фенове в събота вечер, която се проведе на предсезонния лагер на тима в Австрия.

Интересът към 29-годишния полузащитник се засили значително след силния му сезон в Бундеслигата, в който той отбеляза 12 гола. Амири се присъедини към Майнц през 2024 г., а настоящият му договор с клуба е до 2028 г.

Футболистът има 13 мача за националния отбор на Германия, като на последното Световно първенство се появи два пъти като резерва, преди Бундестимът да отпадне на осминафиналите.

Майнц ще стартира новия сезон на 23 август с двубой за Купата на Германия срещу петодивизионния Крийшов. Първият мач на тима в Бундеслигата е шест дни по-късно срещу новака в елита Падерборн.

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Снимки: Gettyimages

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