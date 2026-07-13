Лацио обърна Асколи за четвъртата си победа в контролите

Лацио продължава без грешка в контролите от лятната си подготовка. Възпитаниците на Дженаро Гатузо обърнаха новака в Серия Ц Аскoли с 2:1 на стадион "Дел Дука", след като изоставаха на почивката.

Първото полувреме мина без головe, макар Лацио да натисна повече - удар на Кенет Тейлър облиза гредата в 9-ата минута, а Булайе Диа и Фисайо Деле-Башру пропуснаха добри положения преди почивката.

Аскoли изненада в 62-рата минута - точен дълъг пас на Симоне Д'Уфици изведе Мохамед Амин Шакир очи в очи с вратаря Христос Мандас, а нападателят изчака излизането му и го надигра с прецизен удар за 1:0.

Отговорът на Лацио дойде само пет минути по-късно. Диа пробяга дясното крило и центрира назад, откъдето Матия Дзакани с пета вкара за 1:1.

Развръзката настъпи в добавеното време на срещата. Петар Ратков, влязъл при мащабната смяна на Гатузо, на два пъти бе близо до гол - удар от свободен удар и удар с глава в гредата - преди в 88-ата минута да реализира третия си опит с ляв крак от центъра на наказателното поле за крайното 1:2.

Това бе четвъртата контролна проверка за Лацио това лято, след победи над собствения Примавера тим (3:1), Чивита Кастелана (6:0) и Авелино (6:3, ден по-рано). На срещата присъстваха около 900 гостуващи привърженици, част от които протестираха срещу президента Клаудио Лотито.

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