Арсенал уреди уелски талант с български корени, който влезе в историята на сегашния си клуб

Арсенал уреди привличането на младия 16-годишен полузащитник Аксел Дончжев, съобщават Фабрицио Романо и медиите на Острова.
Талантът ще премине при "артилеристите" от Кардиф Сити. Дончжев, който е от полско-български произход, досега е играл за юношеските отбори на Уелс.
Той стана най-младият играч в историята, който е записвал мач за мъжкия тим на Кардиф Сити. Това се случи в турнира EFL Trophy през октомври 2025 г., когато Дончжев влезе като резерва през второто полувреме срещу Нюпорт Каунти на възраст 15 години и 234 дни.
Играчът с български корени вече е преминал медицински прегледи в Арсенал и се очаква да подпише през идващата седмица. Младокът е използван както на фланга, така и в ролята на атакуващ полузащитник.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago