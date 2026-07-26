Арсенал уреди уелски талант с български корени, който влезе в историята на сегашния си клуб

Арсенал уреди привличането на младия 16-годишен полузащитник Аксел Дончжев, съобщават Фабрицио Романо и медиите на Острова.

🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Arsenal agree deal to sign 16 year old talent Axel Donczew from Cardiff City, here we go!



Donczew became Cardiff City’s youngest ever player in the EFL Trophy in October 2025, now set to sign for Arsenal this week.



16 year old already completed his medical at #AFC. pic.twitter.com/H7IeKWP08k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Талантът ще премине при "артилеристите" от Кардиф Сити. Дончжев, който е от полско-български произход, досега е играл за юношеските отбори на Уелс.

Той стана най-младият играч в историята, който е записвал мач за мъжкия тим на Кардиф Сити. Това се случи в турнира EFL Trophy през октомври 2025 г., когато Дончжев влезе като резерва през второто полувреме срещу Нюпорт Каунти на възраст 15 години и 234 дни.

🚨Arsenal have completed the signing of 16-year-old talent, Axel Donczew from Cardiff City.



The left winger became Cardiff City’s youngest ever player in the EFL Trophy in October 2025.



The player has completed his Arsenal medical. Done deal. pic.twitter.com/amwvtXlPiI — now.arsenal (@now_arsenaI) July 26, 2026

Играчът с български корени вече е преминал медицински прегледи в Арсенал и се очаква да подпише през идващата седмица. Младокът е използван както на фланга, така и в ролята на атакуващ полузащитник.

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Снимки: Imago