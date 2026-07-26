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Арсенал уреди уелски талант с български корени, който влезе в историята на сегашния си клуб

  • 26 юли 2026 | 12:50
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Арсенал уреди привличането на младия 16-годишен полузащитник Аксел Дончжев, съобщават Фабрицио Романо и медиите на Острова.

Талантът ще премине при "артилеристите" от Кардиф Сити. Дончжев, който е от полско-български произход, досега е играл за юношеските отбори на Уелс.

Той стана най-младият играч в историята, който е записвал мач за мъжкия тим на Кардиф Сити. Това се случи в турнира EFL Trophy през октомври 2025 г., когато Дончжев влезе като резерва през второто полувреме срещу Нюпорт Каунти на възраст 15 години и 234 дни.

Играчът с български корени вече е преминал медицински прегледи в Арсенал и се очаква да подпише през идващата седмица. Младокът е използван както на фланга, така и в ролята на атакуващ полузащитник.

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Снимки: Imago

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